Bébés congelés en Haute-Saône : la mère inculpée pour meurtres et incarcérée

(AFP)
Cette femme de 50 ans a reconnu en garde à vue avoir donné naissance aux deux bébés retrouvés mardi (lire notre article) chez elle, dans un congélateur, à Aillevillers-et-Lyaumont, commune de 1 500 habitants, dans le nord de la Haute-Saône, non loin de Saint-Loup-sur-Semouse.
La quinquagénaire, mère de neuf autres enfants de trois pères différents, a expliqué « avoir accouché au domicile » puis avoir « enveloppé les nouveau-nés aussitôt après l’accouchement » avant de les déposer « dans ce congélateur situé dans la buanderie du domicile », qu’elle était la seule à utiliser, avait précisé jeudi le procureur.
La mamans des deux bébés congelés interpellées près de Paris
Elle a dit avoir « caché » ces grossesses « à son entourage familial et amical », et avoir « inventé des explications lorsqu’elle était interrogée sur ses prises de poids », en mettant « des vêtements amples pour les dissimuler ». « Lors de ses auditions, elle pleurait très régulièrement et se disait désolée pour ses enfants et sa famille », a ajouté le procureur. C’est un membre de la famille qui a découvert mardi le corps d’un nouveau-né dans un des congélateurs de la maison familiale, qu’elle avait subitement quittée en décembre.
Elle n’a pas pu indiquer précisément les dates de naissance des deux bébés congelés, qu’elle a situées entre 2011, date de la naissance de son enfant précédent, et 2018, quand elle avait repris une activité professionnelle. Selon quotidien Le Parisien, la suspecte a déclaré devant le juge des libertés avoir fait un abandon de poste à son travail et avoir quitté le domicile en décembre parce qu’elle voulait se séparer de son compagnon. « J’ai pris la décision comme ça. Il n’y avait pas d’arrière-pensée, c’était le moment de partir », a-t-elle déclaré.
La quinquagénaire est partie au Portugal où elle avait rencontré un homme, et c’est pour « clarifier (sa) situation » administrative qu’elle est ensuite revenue en France, où elle a été arrêtée, a-t-elle encore dit au juge, selon le Parisien. Les corps des nourrissons doivent être autopsiés vendredi.