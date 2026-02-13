Bébés congelés en Haute-Saône : la mère inculpée pour meurtres et incarcérée

L'enquête a été confiée à la brigade de recherche de gendarmerie de Saint-Claude. (Illustration - Le Trois)
La mère des deux bébés retrouvés congelés à Aillevilliers-et-Lyaumont, en Haute-Saône, a été inculpée pour meurtres sur mineurs et placée en détention provisoire. | ©Stellantis – illustration

La mère des deux bébés retrouvés congelés à Aillevilliers-et-Lyaumont, en Haute-Saône, a été inculpée, jeudi soir, pour meurtres sur mineurs et placée en détention provisoire, a annoncé vendredi à l'AFP le procureur de Besançon. Aucune autre personne n'a été inculpée.

(AFP)

Cette femme de 50 ans a reconnu en garde à vue avoir donné naissance aux deux bébés retrouvés mardi (lire notre article) chez elle, dans un congélateur, à Aillevillers-et-Lyaumont, commune de 1 500 habitants, dans le nord de la Haute-Saône, non loin de Saint-Loup-sur-Semouse.

Arrêtée à Boulogne-Billancourt, près de Paris, elle avait été initialement placée en garde à vue pour assassinat, qui suppose un acte prémédité, mais ce chef n’a finalement pas été retenu par le procureur. Devant une cour d’assises en France, la peine encourue pour meurtre sur mineur de moins de 15 ans est la réclusion criminelle à perpétuité.

La quinquagénaire, mère de neuf autres enfants de trois pères différents, a expliqué « avoir accouché au domicile » puis avoir « enveloppé les nouveau-nés aussitôt après l’accouchement » avant de les déposer « dans ce congélateur situé dans la buanderie du domicile », qu’elle était la seule à utiliser, avait précisé jeudi le procureur.

La mamans des deux bébés congelés interpellées près de Paris

Elle a dit avoir « caché » ces grossesses « à son entourage familial et amical », et avoir « inventé des explications lorsqu’elle était interrogée sur ses prises de poids », en mettant « des vêtements amples pour les dissimuler ». « Lors de ses auditions, elle pleurait très régulièrement et se disait désolée pour ses enfants et sa famille », a ajouté le procureur. C’est un membre de la famille qui a découvert mardi le corps d’un nouveau-né dans un des congélateurs de la maison familiale, qu’elle avait subitement quittée en décembre.

Elle n’a pas pu indiquer précisément les dates de naissance des deux bébés congelés, qu’elle a situées entre 2011, date de la naissance de son enfant précédent, et 2018, quand elle avait repris une activité professionnelle. Selon quotidien Le Parisien, la suspecte a déclaré devant le juge des libertés avoir fait un abandon de poste à son travail et avoir quitté le domicile en décembre parce qu’elle voulait se séparer de son compagnon. « J’ai pris la décision comme ça. Il n’y avait pas d’arrière-pensée, c’était le moment de partir », a-t-elle déclaré.

La quinquagénaire est partie au Portugal où elle avait rencontré un homme, et c’est pour « clarifier (sa) situation » administrative qu’elle est ensuite revenue en France, où elle a été arrêtée, a-t-elle encore dit au juge, selon le Parisien. Les corps des nourrissons doivent être autopsiés vendredi.

