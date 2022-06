Bavilliers: en visite au coeur des établissements de soin Le Chênois

« Et ! C’est grand ici », hèle une femme sur le parvis de l’accueil du Chênois, à Bavilliers, en regardant le château, à l’entrée, qui a gardé son âme d’antan. Elle et ses amies viennent pour visiter les établissements de soin longue durée. Par curiosité. Car la direction propose, tout au long de la semaine, des visites guidées avant l’inauguration officielle ce samedi. Sur le papier, la direction annonce que « le projet de reconstruction permet de répondre aux besoins actuels des usagers, leur proposant plus d’intimité, mais aussi un lieu de résidence convivial, confortable et moderne ». 14h00, mardi 21 juin, prêt pour la visite.