Baptiste Petitjean, un Belfortain au cabinet du Premier ministre

Face à la nécessité de protéger la santé publique et de répondre aux enjeux climatiques, les Zones à Faibles Emissions mobilité (ZFE-m) continuent de s’étendre. Ces zones, où la circulation des véhicules les plus polluants est restreinte voire interdite, ont été mises en place pour améliorer la qualité de l’air dans les zones les plus densément peuplées et les plus polluées. Depuis le 1er janvier 2025, de nouvelles agglomérations sont concernées, marquant une étape clé dans l’application de cette mesure à l’échelle nationale.