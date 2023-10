À Vieux-Charmont, les plantes dépolluent les sols d’une friche industrielle

Sur ce lieu devenu un parc de loisirs et de promenades, on retrouve de nombreuses pancartes pédagogiques qui expliquent pourquoi les sols sont pollués, ce qui est mis en place, comment gérer les friches… Ce sont des plateformes sur lesquelles le public peut s’arrêter et se cultiver sur la pollution des sols. Derrière ces plateformes : les terres polluées en question, observables. Le Pavillon des sciences proposera des activités et animations sur place à ce sujet.

Tout contre l’usine, un laboratoire a été construit pour les chercheurs du laboratoire chrono-environnement, qui vont pouvoir travailler sur ce site pendant plusieurs années.

Site de recherche par le laboratoire chrono-environnement, espace de médiation scientifique piloté par le pavillon des sciences, lieu de loisirs ouvert en permanence au grand public, le lieu est une première pierre pour lancer un projet à plus grande échelle, en vue de l’objectif nationale de zéro artificialisation des sols d’ici 2050.

« Le projet vise à préparer l’essaimage du phytomanagement sur d’autres sites industriels du nord Franche-Comté. » Une douzaine de sites a été identifié pour « gérer de manière innovante l’héritage de la pollution dans un territoire particulièrement marqué par l’industrie. » PMA, maître d’oeuvre de ce projet d’envergure, rétrocédera les terres à Vieux-Charmont d’ici 2025.