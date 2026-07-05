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125 000 spectateurs aux Eurockéennes de Belfort

Mathieu Pigasse, président de Territoire de Musique, association organisatrice des Eurockéennes, et Jean-Paul Roland, directeur, lors de la conférence de presse de bilan de l'édition , ce dimanche juillet.
Mathieu Pigasse, président de Territoire de Musique, association organisatrice des Eurockéennes, et Jean-Paul Roland, directeur, lors de la conférence de presse de bilan de l'édition , ce dimanche juillet. | © Le Trois P.-Y.R.

L'édition 2026 des Eurockéennes se situe dans la fourchette haute en termes de fréquentation. Seul bémol: les distributeurs de bière. Les organisateurs attribuent leur généralisation à l'interdiction de l'inspection du travail d'avoir recours aux associations.

Les Eurockéennes de Belfort s’achèvent ce dimanche soir sur une fréquentation de 125 000 spectateurs, contre 130 000 l’an dernier. « On a battu un record l’an dernier et on reste dans la fourchette haute. C’est un résultat exceptionnel », a commenté Mathieu Pigasse, président de Territoire de Musiques, l’association organisatrice du festival.

Les Eurockéennes se déroulent depuis 1989 sur la presqu’ile du Malsaucy, dans le Territoire de Belfort.

Cette édition 2026 s’est déroulée sous une météo parfaite épargnant au festival le risque d’annulation qui a frappé Solidays le week-end dernier, du 26 au 28 juin. Reste que les équipes techniques ont dû travailler en amont en période de canicule. « Nous avons dû faire preuve d’adaptabilité pendant le chantier et les équipes techniques de « bravoure« », a souligné Jean-Paul Roland, directeur des Eurockéennes. Les horaires de travail ont été aménagés et des équipes de nuit crées pour aménager le site et monter les scènes.

« Une lecture ayatolesque du droit du travail »

Le seul bémol à cette édition 2026 a été la mise en place généralisée de distributeurs de bière en self-service. Les organisateurs ont dû gérer en urgence une panne le premier jour. Par ailleurs, l’accueil des festivaliers est très mitigé, aussi bien à travers leurs réactions sur le site que sur les réseaux sociaux. Les organisateurs des Eurockéennes attribuent ce recours généralisé à un changement de pied de l’inspection du travail. Jusqu’à l’an dernier, les Eurockéennes faisaient appel à des associations dont les bénévoles tenaient les buvettes. L’inspection du travail estime aujourd’hui que cette organisation n’est pas légale.

Mathieu Pigasse juge cette lecture du droit du travail « ayatolesque » et s’étonne que la même interprétation ne soit pas faite dans chaque département. « Là réside l’absurdité », a-t-il précisé, avant d’annoncé qu’une initiative commune à plusieurs festivals sera lancée, afin d’obtenir de l’Etat une lecture uniforme du droit sur ce point. Avec pour objectif qu’il soit solutionné pour l’édition 2027.
L’édition 2027 se déroulera à nouveau sur 4 jours, du 1er au 4 juillet.

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