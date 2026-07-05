125 000 spectateurs aux Eurockéennes de Belfort

Les Eurockéennes de Belfort s’achèvent ce dimanche soir sur une fréquentation de 125 000 spectateurs, contre 130 000 l’an dernier. « On a battu un record l’an dernier et on reste dans la fourchette haute. C’est un résultat exceptionnel », a commenté Mathieu Pigasse, président de Territoire de Musiques, l’association organisatrice du festival.

Les Eurockéennes se déroulent depuis 1989 sur la presqu’ile du Malsaucy, dans le Territoire de Belfort.

Cette édition 2026 s’est déroulée sous une météo parfaite épargnant au festival le risque d’annulation qui a frappé Solidays le week-end dernier, du 26 au 28 juin. Reste que les équipes techniques ont dû travailler en amont en période de canicule. « Nous avons dû faire preuve d’adaptabilité pendant le chantier et les équipes techniques de « bravoure« », a souligné Jean-Paul Roland, directeur des Eurockéennes. Les horaires de travail ont été aménagés et des équipes de nuit crées pour aménager le site et monter les scènes.