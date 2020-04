[Témoignages] « Je ne trouve pas ce confinement si pénible mais je ne suis pas heureuse de rester enfermée »

« Depuis désormais plusieurs mois les populations sont touchées par ce virus. Il s’étend de plus en plus chaque jour dans le monde entier. Chaque pays est touché à son tour. Et désormais depuis quelques semaines la France est en confinement. Je suis donc enfermée chez moi depuis quelques temps et ce n’est que le début à mon avis. Mais le confinement ne signifie pas que rester chez soi, cela implique la restriction de certaines libertés. La France étant connue comme un pays avec de nombreuses libertés, il a dû appliquer certaines limites plus strictes. Il est interdit de sortir de chez soi sans une attestation de sortie notamment. Dans cette période de crise nous pouvons en effet remettre en cause les libertés que nous avons, malgré le confinement sommes-nous encore libres ? Mais dans l’état actuel du monde et de la France pouvons-nous nous permettre de parler de liberté ? Car certaines sont limitées mais je pense, pour ma part en tout cas, que l’on a connu bien pire en condition de vie. Durant cette période, des choix importants ont été pris et cela non pour le plaisir de restreindre nos libertés mais dans le seul but de préserver notre population.

Dans mon cas je ne trouve pas ce confinement si pénible mais je ne suis pas heureuse de rester enfermée. Il y a bien évidemment le fait de ne pas voir ses proches et ses amis mais de nos jours il est facile de communiquer. Cela fera bientôt un mois que je ne suis pas sortie de chez moi. Bien évidement j’ai une grande maison et jardin alors sachant que le temps le permet je peux sortir. Mais la plupart du temps je dois travailler car en effet garder un rythme de travail comme l’on en a l’habitude n’est pas facile, loin de là. On doit avoir un rythme de travail minimum pour ne pas chuter par la suite et cela demande d’autant plus d’effort que lorsque je suis en classe. Mais assez étrangement je dois le dire je ne m’ennuie pas trop de ces longues journées, je dirais même que le temps passe vite. En revanche même si ce n’est pas si pénible, beaucoup d’événements vont ou sont déjà annulés. Notamment mon voyage en Italie qui devait se dérouler la semaine prochaine. Ou encore le Fimu (festival international de musique universitaire), des anniversaires, un autre voyage avec ma famille risque d’être compromis ainsi que les Eurockéennes (depuis l’écriture de ce témoignage, l’annulation a été confirmée, NDLR), vacances d’été… Certes la vie économique est en arrêt. Mais désormais la vie en générale s’est arrêtée.

Le confinement est une période pénible à passer mais si chacun respecte les limites données on en sortira plus tôt. Car nombreux sont encore les personnes qui sortent régulièrement. Et je pense qu’après beaucoup de personnes ne se plaindront plus, en tout cas moins du quotidien. J’ai tout de même hâte que tout cela se termine ! »