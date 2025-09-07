La qualité de l’air intérieur des logements globalement améliorée en 15 ans

Pour mieux comprendre la pollution de l’air intérieur, l’Observatoire de la qualité des environnements intérieurs (OQEI) a publié en juillet dernier les premiers résultats de la seconde Campagne nationale logements (CNL2), menée entre 2020 et 2023. Le bilan : la qualité de l’air intérieur des logements en France métropolitaine s’est globalement améliorée en quinze ans, notamment grâce à de nouvelles réglementations. Mais une part non négligeable des habitations présente encore des niveaux élevés de pollution, selon les premiers résultats de l’étude. Cette campagne vise à fournir aux décideurs des données fiables pour orienter les politiques publiques et améliorer la qualité de vie dans les logements français.

Contrairement à l’air extérieur, régulièrement contrôlé pour de nombreux polluants, l’air intérieur reste moins surveillé. Or, selon l’étude de l’OQEI, de nombreux polluants sont présents dans au moins 50 % des logements. Certains, comme les particules fines, le limonène, les xylènes ou le dioxyde d’azote (NO₂), sont détectés à des concentrations parfois préoccupantes.

Pour plusieurs substances — particules fines (PM2,5), radon, formaldéhyde, NO₂ ou benzène — des dépassements de valeurs de référence sanitaires ont été observés. D’autres composés, sans seuil sanitaire connu comme le benzo(a)pyrène ou le tétrachloroéthylène, appellent à une vigilance renforcée.