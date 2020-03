Un atelier sur l’export organisé par le pôle métropolitain

Le pôle métropolitain Nord-Franche- Comté, dans le cadre de la dynamique Territoire d’Indutrie, organise un atelier à destination des entreprises, dédié́ à l’export, le vendredi 27 mars. Cette démarche a été initiée par l’État à l’automne 2018. Le nord Franche-Comté fait partie de la centaine de territoires labellisée, autour de quatre enjeux jugés prioritaires : recruter, attirer, innover et simplifier. Dans le cadre de cette démarche, le pôle métropolitain, qui pilote la dynamique, va organiser des ateliers « visant à aider les entreprises dans leurs projets et faciliter leur développement ». L’export est « un thème qui n’est pas souvent traité dans les territoires d’industrie mais qui est un enjeu majeur pour le développement des entreprises. En se positionnant sur les marchés étrangers, les entreprises élargissent le spectre de leurs clients potentiels et améliorent leur résilience. Pourtant, peu de TPE / PME osent franchir la frontière pour se développer ». L’atelier sera organisé sous le format d’un World café. « Trois enjeux liés à l’export seront discutés avec des experts dans le domaine : le financement des projets de développement international ; les méthodes d’analyse et de positionnement sur des filières et des marchés étrangers ; et la « culturalisation » du marketing, des process et des produits, pour optimiser ses chances de réussite. »