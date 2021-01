Territoire de Belfort : près de 350 000 visites sur My Web TV 90

Le conseil départemental du Territoire de Belfort est très content du lancement de sa web TV, My Web TV 90. Elle émet sur la Toile depuis le 14 décembre. On enregistre près de 350 000 visites et 90 000 visiteurs uniques. Aujourd’hui, 260 vidéos, réparties dans 10 catégories, sont visibles. S’ajoutent une catégorie Actu 90°. On peut aussi découvrir des vidéos sur les territoires voisins.



« MyWebTV 90 diffuse quotidiennement des contenus variés pour tous: reportages, vidéos institutionnelles et pédagogiques (comment faire une demande RSA ? Qu’est-ce que l’APA ?), interviews et activités (recettes de cuisine, clips musicaux, cours de sports ou de relaxation…), conseils sur la vie de tous les jours, reportages sur la vie locale, actions culturelles, présentation des services départementaux et des agents qui les composent », détaille le communiqué. Cette Web TV peut se consommer de 3 manières : en regardant défiler les vidéos de la playlist du jour, en naviguant dans la playlist ou en revisionnant les vidéos des jours précédents par thématiques. La Web TV est aussi participative.

« C’est la raison pour laquelle habitants, usagers, agents de la collectivité, associations, commerçants, artistes, passionnés, ect sont invités à partager leurs compétences, leurs activités, leurs idées et leurs talents sur la plateforme », rappelle la collectivité.