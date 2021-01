Territoire de Belfort : deux routes inondées après les fortes pluies dans le département

La R.D. 28 est coupée entre Fontenelle et Petit-Croix et la R.D. 23 est coupée entre Charmois et Froidefontaine annonce le conseil départemental du Territoire de Belfort. Les chaussées sont inondées à la suite de l’épisode de forte pluie enregistrée dans la nuit de jeudi à vendredi, qui se cumule « avec la fonte du manteau neigeux au sommet du Ballon d’Alsace », explique le conseil départemental du Territoire de Belfort. Les deux routes avaient fermées mi-janvier, lors d’un épisode météo similaire. « Ces débordements sont identifiés comme récurrents et classiques à l’échelle du département », concède le Département. Le réseau de transport en commun Optymo évoque aussi une route coupé sur la R.D. 13, entre Autrechêne et Brebotte. Des déviations sont en place. Cela entraîne d’importantes perturbations sur le réseau. La ligne 35 ne dessert pas les communes de Charmois, Autrechêne, Novillard, Petit-Croix, Fontenelle et Chèvremont, ni les arrêts Bessoncourt Primevères, Froidefontaien Ecluse, Brebotte Ecrevisse. Sur la ligne 51-Arco et 51 – Allo, les communes de Fontenelle et Chèvremont ne sont pas desservies, ni les arrêts Bessoncourt Primevères, Petit Croix, Ragie Rondat, Sapins à Petit-Croix. Concernant les lignes 70 Time et 70 Tofu, Fontenelle n’est pas desservie, ni les arrêts Petit-Croix, Ragie Rondat, Sapins à Petit-Croix. Le parcours des lignes 62, Lyce de Bretagne, 64, Nono de Froidefontaine, et 66, PEjo de Foussemagne, le parcours est allongé de 5 km, occasionant du retard annonce Optymo. L’arrêt Froidefontaine Ecluse n’est pas desservi. « Les automobilistes doivent circuler avec prudence sur l’ensemble du réseau routier étant entendu que des débordements ou des coulées d’eau en travers de la chaussée sont du domaine du possible », invite le conseil départemental.