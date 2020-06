Subvention de 230 000 € pour le salon Hydrogène de Belfort

Le salon « Hydrogène Business for Climate »est programmé à Belfort les 13 et 14 janvier 2021. Il se présente comme un nouvel événement d’envergure internationale destiné à concrétiser la transition énergétique vers l’hydrogène en France et en Europe. Pendant deux jours, 350 acteurs de la transition énergétique, dont plus de 50 experts, se réuniront pour partager leur vision et explorer les pistes visant à faire émerger l’Europe de l’hydrogène.

Ce salon aura pour objectifs d’éclairer les marchés de l’hydrogène, nourrir les coopérations, initier les projets et accélérer la mise en place de solutions concrètes. Il sera structuré autour de cinq conférences plénières rassemblant une trentaine d’experts et de grands patrons, et sept ateliers animés par des spécialistes et invités de prestige visant à échanger et faire émerger des solutions nouvelles.

La Région Bourgogne-Franche-Comté a prévu de lui attribuer une subvention de 230 000 €.