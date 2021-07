Pays de Montbéliard Agglomération organise « Les Instantanés de l’été », en juillet et en août à Montbéliard et Blamont. Ces visites nocturnes émaillées de saynètes de théâtre inédites donnent l’occasion de découvrir différemment le patrimoine du Pays de Montbéliard. Deux communes sont à l’honneur cet été : Montbéliard et Blamont. Exceptionnellement, les séances seront gratuites cette année (mais la réservation est obligatoire).

À Montbéliard, les mardi 20 juillet, 10 et 24 août à 20 h

Les événements dévoilés au cours de ces soirées ne sont assurément pas dans les manuels d’histoire mais plutôt issus des archives bien gardées de Montbéliard. Ils sont, pour la plupart, déjà sortis des mémoires, mais méritent de capter toute notre attention, au moins pour un soir… Avec la participation de Box Théâtre.

Exceptionnellement gratuit pour cette saison 2021.

Réservation obligatoire au 03 81 31 87 80 ou au 03 81 94 45 60.

À Blamont les mardis 27 juillet et 17 août à 20 h

Du haut de son promontoire, Blamont conserve une aura de mystère. Ne vous fiez pas à la tranquillité apparente de cette charmante commune. Vous pourriez y croiser des personnages d’un autre temps, témoins d’événements et de pans inédits de son histoire. Avec la participation de Box Théâtre.

