Pays de Montbéliard : comment renouveler ses cartes de déchèterie

Pays de Montbéliard Agglomération rappelle que les demandes de création/remplacement de carte de déchèterie restent actuellement possibles, mais uniquement par demande par courriel à l’adresse collectes-dechets@agglo-montbeliard.fr

Il est inutile de vous rendre sur le site de la Charmotte à Voujeaucourt, car seules les demandes formulées par mail ou par téléphone seront traitées.

Les horaires d’ouverture des déchèteries sont à consulter sur le site de Pays de Montbéliard Agglomération.

Pays de Montbéliard Agglomération informe également les habitants de Bethoncourt participant à la collecte expérimentale des bio déchets que, suite à de nombreuses incivilités et dégradations, le conteneur de collecte situé rue Pasteur sera supprimé.

Le conteneur à bio déchets installé dans le quartier du Ruderop reste à leur disposition. Pour tout renseignement supplémentaire voir la Direction Collectes et Traitement des Déchets au 03 81 31 84 99 (du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h).