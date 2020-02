On cherche des hébergeurs pour accueillir les artistes du Fimu

« Chaque année, le FIMU accueille entre 1 200 et 1 400 musiciens venus de près de 40 pays différents », rappelle l’organisateur. Ils sont de plus en plus nombreux à vouloir être hébergés chez des habitants, « pour vivre pleinement l’expérience du festival ». « Cela souligne le caractère unique du festival », estime le festival. Les organisateurs cherchent donc des habitants de Belfort ou des alentours pouvant accueillir des artistes, afin de « vivre un moment d’exception et de belles rencontres culturelles et musicales à travers l’hébergement d’artistes ». « Chaque édition confirme le lien fort qui se tisse entre les hébergeurs et les artistes, poursuit le festival. Certains restent en contact et continuent de se voir après le festival, d’autres vivent de véritables rencontres artistiques à travers des improvisations musicales à domicile… L’an dernier certains artistes se sont tant entendus avec leur hébergeur qu’ils sont restés plus longtemps que prévu ! »