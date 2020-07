Montbéliard : hommage public à Louis Souvet vendredi à la mairie

Un hommage public sera rendu à Louis Souvet ce vendredi 3 juillet. Il sera possible de se rendre à l’hôtel de Ville de Montbéliard pour se recueillir devant le cercueil de l’ancien maire d’Exincourt et de Montbéliard et ancien sénateur, décédé ce lundi 29 juin. À 9 h, une minute de silence sera respectée devant la mairie pour les personnels, en activité ou retraité, des municipalités de Montbéliard et Exincourt, et de Pays de Montbéliard Agglomération. De 10 h à 18 h, les personnes souhaitant se recueillir devant le cercueil du défunt pourront accéder librement à l’hôtel de ville. « Des livres d’or seront à disposition du public à l’hôtel de ville dès jeudi, et permettront aux personnes de laisser un message », indique la mairie dans un communiqué de presse. Les obsèques auront lieu samedi 4 juillet à 14 h 30 à la Roselière et seront accessibles au public dans la limite des places disponibles. Un grand écran sera installé à l’extérieur pour permettre aux personnes ne pouvant accéder à la salle de suivre la cérémonie (Places assises à l’intérieur comme à l’extérieur). Le parking du Champ-de-Foire sera fermé à cette occasion. « En conséquence, les automobilistes qui stationnent habituellement leur véhicule devant la Roselière de même que les personnes venant assister aux obsèques sont invités à se garer sur le parking rue du Mont-Bart-Prolongé ou au parking des Blancheries qui sera gratuit ce samedi 4 juillet toute la journée », invite la mairie.