Les Flâneries d’été seront à Joncherey mardi 10 aout

Les Flâneries d’été, festival itinérant, seront à Joncherey demain, au groupe scolaire situé 6 bis rue de l’Eglise. Ce sera l’occasion de découvrir des artistes mais aussi des marchés de producteurs et d’artisans présents sur place de 18h30 à 23h. Les accès aux marchés sont libres d’accès.

Au programme de ce mardi : Groseille et Mandarine à 19h30. Il s’agit d’une pièce de théâtre nommée « Coiffure pour hommes ». Groseille et Mandarine, deux coiffeuses pour hommes, les comparent à des fruits… Goûtu, pas trop, à déguster (ou pas). Un spectacle humoristique à découvrir. A 20h45, Gisèle Pape, artiste originaire de Cravanche chantera ses compositions aux allures de fables : « Ses paysages nocturnes se peuplent de poissons au chômage, de rois déchus et de pluie radioactive » annonce le communiqué.