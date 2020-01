Le Territoire de Belfort rejoint le label Terre de Jeux 2024

Lundi, au Sénat, Florian Bouquet, président du conseil départemental du Territoire de Belfort, a signé avec Tony Estanguet, président du comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques Paris 2024 une convention faisant adhérer le département au label Terre de Jeux 2024. « Ce Label s’adresse aux collectivités et aux associations sportives locales et vise à les faire participer activement à̀ la dynamique des Jeux de 2024 », détaille le Département dans un communiqué. « Le Département s’engage à inviter ses habitants à participer aux temps forts des Jeux 2024, à créer des évènement festifs autour du sport et, plus généralement, à rendre le Territoire propice à̀ la pratique de l’activité́ physique », poursuit la collectivité. « De par ses compétences en termes d’autonomie et son implication dans le dispositif Territoire 100% Inclusif dont il est département pilote au niveau national, le Territoire de Belfort s’engage également à mieux faire connaitre les sports paralympiques et à faire évoluer le regard sur le handicap », note-t-il également. Des actions sont notamment envisagées au Malasaucy, où un accès amélioré aux infrastructures de la base nautique pour les personnes en situation de handicap est envisagé. Le Département s’engage aussi à faire connaître les sports olympiques et les valeurs de cette compétition. Un référent doit être nommé pour faire le lien entre la Ville de Belfort, le Département, la Région et le comité d’organisation. « Ce label est une formidable opportunité́ de promouvoir le sport sous toutes ses formes dans notre département, et particulièrement les sports paralympiques, plus méconnus », remarquent Florian Bouquet et Éric Koeberle, vice-président départemental notamment en charge de la jeunesse et des sports.