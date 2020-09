Le groupe suédois SKF prévoit la suppression d’une centaine de postes dans le Jura

L’équipementier industriel suédois SKF, un des leaders mondiaux dans le domaine du roulement mécanique, a annoncé mardi un plan de relance stratégique qui prévoit la suppression d’une centaine des 350 postes de son site de Lons-le-Saunier, spécialisé dans l’aéronautique.

La direction a annoncé lors d’un CSE le lancement « du plan de relance stratégique SKF Aerospace 2023, qui a pour objectif de préparer l’avenir et de renouer avec une croissance durable », a indiqué le groupe à l’AFP.

« Cette nouvelle organisation pourrait conduire à la création de 13 postes et à la suppression de 123 postes sur le site de Lons-le-Saunier à l’issue de la procédure d’information-consultation avec les représentants syndicaux », a-t-il précisé. Selon SKF, « la situation sanitaire et l’état actuel et à venir de l’aéronautique ne sont pas étrangers à cette réorganisation ».

Ce spécialiste de la mécanique (équipements rotatifs, dont les roulements à billes), des services à l’industrie (conception de machines, conseil dans la maintenance, etc.) et de l’ingénierie industrielle emploie 43.360 collaborateurs dans le monde, pour un chiffre d’affaires global de 8,1 milliards d’euros en 2019.

En France, SKF emploie plus de 3000 personnes sur plusieurs sites, dont 350 à Lons-le-Saunier. Ce site produit des pièces aéronautiques dont 40% sont destinées à l’exportation.