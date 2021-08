Le centre de vaccination mobile sera à Novillard la semaine prochaine

La campagne de vaccination se poursuit dans le centre mobile du Territoire de Belfort contre la Covid-19, mis en place par le Département, en collaboration avec la Préfecture et l’ARS. Cette semaine (9 au 13), le centre est à Beaucourt, à la salle omnisports, située 69 Rue du Dr Julg. La semaine prochaine (16 au 20 août), le centre sera à Novillard, au foyer intercommunal, situé rue sur le rond.

Toutes les personnes âgées de plus de 12 ans, sans restriction, pourront être vaccinées dans le centre départemental. Exclusivement Pfizer et Moderna. Il est désormais possible de la décaler entre la 3ème et la 7ème semaine après la première dose.