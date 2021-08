Le centre de vaccination mobile sera à Châtenois-les-Forges la semaine prochaine

La campagne de vaccination se poursuit dans le centre mobile du Territoire de Belfort contre la Covid-19, mis en place par le Département, en collaboration avec la Préfecture et l’ARS. Cette semaine (16 au 20 août), il est à Novillard, à la salle intercommunale, située 12 rue sur le Rond. La semaine prochaine (23 au 27 août), le centre sera à Châtenois-les-Forges, au gymnase, situé 18 voie du tram. Toutes les personnes âgées de plus de 12 ans, sans restriction, pourront être vaccinées dans le centre départemental. Par défaut, la seconde dose est programmée six semaines après la première, sur le même site. Pour répondre à des contraintes personnelles, il est désormais possible de la décaler entre la 3ème et la 7ème semaine après la première dose. Les doses proposées par le centre de vaccination mobile sont exclusivement Pfizer-BioNTech et Moderna.

Pour les publics les plus isolés de plus de 75 ans et bénéficiaires de l’APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie) ou de la PCH (Prestation de Compensation du Handicap) et qui éprouveraient des difficultés pour se déplacer vers le centre de vaccination mobile, le Département rappelle qu’il propose de prendre en charge le coût du déplacement, du départ jusqu’au retour au domicile.