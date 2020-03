La Région veut débloquer 80 millions d’euros pour les entreprises

La Région Bourgogne-Franche-Comté, détentrice de la compétence économie, est à l’initiative d’un dispositif qui doit conduire à injecter 80 millions d’euros, à destination des entreprises, « pour pallier les problèmes de trésorerie immédiate par trois biais : la garantie, le prêt rebond et le différé́ de remboursement ». Le dispositif est soumis au vote des élus. « Dans le cadre du plan de continuité́ de la collectivité́, il n’y aura aucune rupture de paiement des entreprises et la collectivité́ ne leur appliquera pas de pénalités pour les retards qui seraient pris dans le cadre des marchés publics, des avances pourront même leur être consenties », poursuit le communiqué de la Région, qui s’inscrira dans les traces de l’État pour le plan de relance « et travaille sur des mesures d’aides à la relocalisation ». « La Région a décidé́ que les demandeurs d’emplois continueront à percevoir leur rémunération dès l’instant qu’ils suivent une formation prise en charge par la Région », poursuit le communiqué. L’institution pourra mettre à disposition des familles de lycéens les équipements nécessaires pour « la bonne tenue des enseignements ».