La finale régionale de Musiques de RU à La Poudrière

La Poudrière accueille ce jeudi soir la finale régionale de Musiques de RU, un tremplin musicale initié par le Crous (Centre régional des œuvres universitaires et scolaires) . Il a pour « but de faire découvrir le paysage musical étudiant régional dans ce qu’il a de plus prometteur », détaille le communiqué de presse. Le 20 janvier, un jury de professionnels a sélectionné, sur maquette, trois groupes pour participer à cette finale : Does With Bobs, Stratipluck et EMULSION. Le vainqueur défendra ses chances à la finale régionale, organisée à Bordeaux. « Le Crous Bourgogne-Franche-Comté et ses partenaires accompagneront les lauréats dans leur parcours musical durant un an en leur offrant : des heures de répétitions, des résidences artistiques ou encore des dates de concerts », précise également le communiqué. Le vainqueur de la finale nationale remporte 2 000 euros, le deuxième 1 000 euros et le troisième, 500 euros. La licence professionnelle Mosel (marketing et communication des organisations du spectacle, de l’évènementiel et des loisirs), formation dispensée à Montbéliard, par l’IUT Belfort-Montbéliard, assure la promotion de l’évènement pour le Crous, avec trois étudiantes.