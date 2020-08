La billetterie du FC Sochaux rouvre le mardi 11 août

La campagne d’abonnements 2020/2021 du FCSM, dont le coup d’envoi a été donné sur https://billetterie.fcsochaux.fr le 27 juillet, se poursuit en ligne et va débuter ce mardi 11 août aux guichets Nord-Est du Stade Bonal.

Les guichets seront ouverts chaque jour de la semaine de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h ainsi que le samedi 22 août de 9 h 30 à 12 h 30 (fermeture le samedi 15 août) dans le respect des normes sanitaires en usage.

Toutefois, le club, ne pouvant s’engager à assurer un temps d’attente raisonnable aux guichets, recommande de privilégier la solution en ligne.

La campagne d’abonnements 2020/2021 prendra fin le mercredi 26 août.

La boutique du FCSM sera à nouveau ouverte aux mêmes horaires que les guichets à compter de ce mardi 11 août.

Retrouvez plus d’infos : http://www.fcsochaux.fr/fr/index.php/article/14603