Insolite : Belfort tourisme lance le concours photo #territoiredepuismafenetre

Belfort tourisme a installé une permanence téléphonique pendant la période de confinement. L’organisme de tourisme invite également les internautes « à partager leurs plus belles photos du Territoire de Belfort ou leur vue depuis leur fenêtre ou jardin via Facebook ou Instagram et à s’essayer au #territoiredepuismafenetre », indique-t-il dans un communiqué. « Ils peuvent également envoyer leurs idées d’activités à faire avec les enfants en confinement », poursuit le document. Belfort tourisme relaie également sur les réseaux sociaux et son site Internet les actions de ses différents partenaires : les producteurs locaux qui font des livraisons ou restent ouverts ; les hébergeurs mettant leur hébergement à disposition du personnel soignant ; les restaurateurs ou traiteurs souhaitant partager une idée de recette avec des produits locaux, de saison ou des « fonds de placard » ; les coach sportifs ou associations qui proposent des live sur Facebook ou des vidéos sur Youtube des activités à faire à la maison pendant le confinement.