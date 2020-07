Des pompiers du Doubs et de Belfort en renfort dans le sud de la France

Ce samedi, la colonne feu de forêt Est Alpha, composée de sapeurs-pompiers de l’Aube, du Doubs, de Haute-Marne, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et du Territoire de Belfort, part pour le sud de la France, en renfort, depuis le centre de secours de Besançon Centre. « Suite à une météo sèche et ventée, le risque d’incendie de forêt est défini comme sévère à très sévère dans le sud de la France », indique le service départemental d’incendie et de secours du Doubs (Sdis 25), pour justifier ce déploiement. 18 pompiers du Doubs et 4 pompiers du Territoire de Belfort participent à ce renfort dans le sud de la France, avec sept engins : 4 camions feux de forêts, 2 véhicules légers hors route et le véhicule logistique du SDIS du Doubs. « La mise en place sera effective le dimanche 2 août dans la matinée sur le site de l’École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers (Ensosp) à Aix-en-Provence, pour un engagement opérationnel à partir du lundi 3 août, avec un désengagement prévu le jeudi 6 août », indique finalement le Sdis dans son communiqué.