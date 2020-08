Des masques pour les lycées, les CFA, les IFSI et les organismes de formation

Le conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté dote les lycées, les CFA, les instituts de formation de soins infirmiers (IFSI) et les organismes de formation de masques en tissus, pour constituer un stock de sécurité. La Région détient actuellement un stock stratégique de 150 000 masques en tissus. « Ces masques seront mis à la disposition des proviseurs de lycées, des directeurs de centres de formation d’apprentis, des responsables d’IFSI, et d’organismes de formation accueillant les demandeurs d’emplois pour fournir ponctuellement un masque aux apprenants qui en seraient dépourvus. Cette dotation permet de garantir l’accès de tous aux formations dans le respect des conditions sanitaires », indique Marie-Guite Dufay, présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté. « Pour compléter ses réserves stratégiques, la Région procède à des achats à la fois auprès des structures d’insertion et des entreprises qui se sont investies dans la production de masques en tissu », complète le communiqué de presse. « Un stock stratégique de masques chirurgicaux sera produit grâce à une machine propriété de la Région installée dans ses locaux à Dijon. Elle sera opérationnelle à partir du 15 septembre et permettra une production mensuelle comprise entre 1 et 3 millions de masques selon les besoins », termine le communiqué de presse. Ces dynamiques doivent permettre de lutter contre la covid-19.