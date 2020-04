Des chocolats aux services d’aide à domicile et à la protection de l’enfance

1 500 sachets de chocolat ont été livrés cette semaine au personnel de la protection de l’enfance et des services d’aide à domicile, « qui participent au quotidien à l’amélioration des conditions de vie des Terrifortains ». Les sachets ont été confectionnés par les chocolatiers Vergne, Klein, Purement chocolat, Terrier et Jacoponi. « Ces commandes sont également l’occasion de soutenir les chocolatiers du Territoire de Belfort, durement touchés par cette crise en pleine période de Pâques », note le communiqué. Les livraisons sont faites à : Domicile 90 (Belfort) ; Colchique (Belfort) ; 1dispensable (Meroux) ; Villa des sapins ; CEP la Douce ; et au foyer de l’enfance. « Le personnel des services d’aide à domicile et de la protection de l’enfance fait un travail remarquable et indispensable et ce malgré́ les contraintes », salue Florian Bouquet, président du conseil départemental du Territoire de Belfort, qui témoigne de sa gratitude et veut aider les chocolatiers, fortement touchés par la crise.