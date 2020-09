Covid-19 : opération de dépistage au Phare à Belfort

Une opération de dépistages de la covid-19 est organisée au gymnase Le Phare, à Belfort, le mercredi 2 septembre. Ce dépistage est un test virologique, par prélèvement nasal. « Le port du masque y est obligatoire et il convient de se munir de sa carte vitale », indique la mairie de Belfort, dans un communiqué de presse. Les tests sont gratuits et se font sans rendez-vous. « Un stand du CCAS de la Ville de Belfort sensibilisera aux gestes barrières face au virus », indique également la mairie. « Nous pouvons tous être porteurs du virus et parfois ne pas en ressentir les symptômes. Avec cette opération, il s’agit de lutter contre la propagation du virus qui circule plus activement dans notre région. Par conséquent, nous sommes tous concernés par le dépistage », a déclaré Damien Meslot, maire de Belfort.