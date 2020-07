Covid-19 : les archives de Montbéliard recherchent des témoignages

« L’épidémie de covid-19 que nous avons traversé et avec laquelle nous apprenons à vivre, a marqué durablement les esprits », indique la mairie de Montbéliard dans un communiqué de presse. Pour documenter le travail futur des historiens sur cette période et retranscrir l’ambiance de cette période, les archives municipales lancent « un appel pour collecter des témoignages de Montbéliardais ». « Tout le monde est appelé à participer, que ce soit des habitants de tous les âges, des soignants ou des travailleurs mobilisés, des personnes confinées ou en télétravail. Toutes les contributions comptent et seront les bienvenues », indique la mairie. Ces témoignages peuvent se présenter sous plusieurs formes : journaux, récits, poèmes, photos, dessins, vidéos, enregistrements sonores, etc. « L’essentiel est qu’ils soient personnels et qu’ils racontent le quotidien vécu durant ces semaines particulières », insiste la mairie. Toutes ces contributions devront être accompagnées d’une lettre de don, téléchargeable sur le site internet de la Ville de Montbéliard