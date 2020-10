Covid-19 : Bastien Faudot et Samia Jaber ne siègent pas au Grand Belfort ce jeudi

« Ce n’est pas acceptable. » Samia Jaber, conseillère municipale d’opposition à Belfort, pour la liste Belfort en Grand, et conseillère communautaire, est remontée contre la décision de Damien Meslot, président du Grand Belfort, d’organiser le conseil communautaire de ce jeudi soir, qui réunit 97 conseillers communautaires, dans la salle Olivier-Barrillot, à l’annexe de l’hôtel de ville. Et non pas au Phare, comme en juillet. « Ce n’est pas raisonnable pour la sécurité des élus et de leur famille », dénonce Samia Jaber. En début de semaine, ils ont interpellé Damien Meslot, mais n’ont pas eu de retour. Selon elle et Bastien Faudot, ce choix n’est que politique : au Phare, on ne pourrait pas interdire le public. Et le contexte social des agents de la Ville et de l’Agglomération n’est pas favorable à l’exécutif. La fronde gronde face aux décisions de renier sur les acquis sociaux. Les deux élus, qui ont décidé de ne pas prendre part au conseil d’agglomération, demandent de « l’exemplarité » au président alors que le préfet du Territoire de Belfort vient d’envoyer un arrêté à tous les maires du Territoire de Belfort interdisant les rassemblements festifs ou familiaux de plus de 30 personnes au sein des établissements recevant du public.