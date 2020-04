Concertation sur la révision du plan de prévention des risques d’inondation de la Savoureuse

La Savoureuse est sous la protection de deux plans de prévention du risque d’inondation (PPRI). Une révision-extension va être réalisée ; elle concerne 22 communes du Territoire de Belfort et 4 communes du Doubs. Les préfectures des deux départements organisent une phase de concertation, du 7 mai au 15 juin. Les habitants concernés pourront prendre connaissance du rapport d’études et des atlas géographiques et transmettre des remarques, questions ou avis par mail, courrier ou téléphone.