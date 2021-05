Châtenois-les-Forges : Territoire Habitat inaugure 8 Duplex jardin

Territoire Habitat a inauguré, le 20 mai, huit nouveaux logements à Châtenois-les-Forges, près du groupe scolaire. Ce sont 8 Duplex avec jardin clos, développés avec Carré de l’habitat. Ils sont tous occupés depuis le début du mois. « Ces logements sont tous équipés d’une cuisine ouverte sur salon-séjour, trois chambres, 2 salles de bain… 85 m2 ouvert sur jardin clos, arboré, agrémenté d’une terrasse et d’un cabanon de jardin », détaille le bailleur social, créé il y a 100 ans. Les jardins sont clos par une haie végétalisée et le loyer moyen avoisine 530 euros. Pour ces huit logements, le coût total de l’opération atteint 1 331 000 euros. Territoire habitat assure plus de 98 % du financement, en s’appuyant notamment sur 500 000 euros de fonds propres. Territoire Habitat est labellisé depuis 2018 Quali’HLM.