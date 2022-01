Besançon: une jeune femme tuée à l’arme blanche, son compagnon interpellé

Une jeune femme de 20 ans a été tuée avec une arme blanche, lundi soir au centre-ville de Besançon, et son compagnon a été interpellé, a-t-on appris auprès du procureur de la ville. Malgré l’intervention des secours, la victime est décédée dans son appartement vers 19 h 30, a précisé à l’AFP le procureur Etienne Manteaux, confirmant une information de L’Est républicain. « Elle a été blessée à la gorge de manière très importante avec une arme blanche », a-t-il ajouté.

Son compagnon, âgé de 34 ans, a été interpellé par la police « à proximité immédiate de l’appartement » et placé en garde à vue, selon M. Manteaux. L’enquête à été confiée à la sûreté départementale de Besançon. Cette jeune femme est la deuxième femme tuée à l’arme blanche à Besançon en moins d’un mois.

Selon le dernier bilan du ministère de l’Intérieur, 102 femmes avaient été tuées sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint en 2020. Le collectif féministe contre les violences sexistes et sexuelles #NousToutes a dénombré 113 féminicides en 2021.