Belfort : les estampes de Picasso officiellement léguées au musée d’art moderne – donation Jardot

Quentin Laurens, directeur de la galerie d’art Louise-Leiris, à Paris, a fait don de 45 estampes réalisées par Picasso au musée d’art moderne – Donation Jardot de Belfort. Quentin Laurens est l’exécuteur testamentaire de Maurice Jardot, qui a fait don d’une partie de sa collection en 1999 à Belfort. Une donation à l’origine de la création du musée d’art moderne – Donation Maurice Jardot. Ces estampes ont permis de présenter une exposition exceptionnelle à l’automne 2019, intitulée La Caisse à remords. Picasso Graveur. « Ce don inestimable sont des œuvres gravées entre 1922 et 1955, c’est un don inestimable et un geste d’une grande valeur, nous en sommes honorés », apprécie Damien Meslot, maire de Belfort. Ce mercredi, l’acte de don a été officialisé devant le notaire. « Cette donation vient enrichir la collection exceptionnelle des œuvres du Musée d’art moderne – Donation Maurice Jardot, dont la conception du projet d’extension de 915 m2 sera lancé dès ce mois de mars pour être présenté en conseil municipal à l’automne 2021 », note la municipalité dans un communiqué de presse. « Il ne reste plus qu’à espérer une réouverture rapide de nos musées », conclut Damien Meslot.