Belfort : le Secours populaire maintient les distributions mais ferme sa boutique

« En pleine crise sanitaire, le Secours populaire du Territoire de Belfort tient à rappeler son engagement auprès des personnes les plus précaires », note l’association dans un communiqué. Les distributions alimentaires hebdomadaires sont maintenues. 400 familles bénéficient de cette aide. Mais pour « limiter la propagation du virus, nous mettrons en place une réception sécurisée du public, afin de protéger au mieux les personnes accueillies et nos bénévoles ». Une livraison de colis, chez les personnes les plus vulnérables, est aussi programmée. « Par contre, poursuit le Secours populaire, il a été décidé de fermer la boutique solidaire du 141 avenue Jean-Jaurès à Belfort, sans limitation de durée, dans le soucis de préserver, à la fois nos bénévoles et notre clientèle. » Décision difficile car 60 % des ressources financières de l’association viennent de cette boutique solidaire.