Belfort : le Département s’engage en faveur des abeilles

« L’abeille est un maillon essentiel pour la richesse de notre environnement », annonce le conseil départemental dans son dossier de presse annonçant son association au programme national Abeille, sentinelle de l’environnement. Il a décidé « de renforcer son engagement en faveur de la préservation des abeilles ». Depuis 25 ans, le nombre de colonies d’abeilles diminue de 30 % par an dans toutes les régions de France. Le conseil départemental confirme ses pratiques : non-utilisation de produits toxiques pour les abeilles pour l’entretien de nos espaces verts et les bords des routes, favoriser la mise en place de prairies fleuries et mellifères, promotion du rôle des abeilles actrices de la biodiversité, information du public… Depuis le mois de juin, le Département a implanté trois ruches à proximité du Malsaucy. « Les premières productions de miel sont attendues pour 2021, sous réserve d’une saison favorable aux abeilles. Ces ruches sont confiées à un apiculteur professionnel de Chaux, Flavien Durand, qui en assure l’exploitation », détaille le Département. Le miel sera conditionné dans des ports aux couleurs du Territoire de Belfort. En parallèle, « le Département poursuit son investissement dans le cadre du concours national des prairies fleuries, mellifères, en lien avec la profession agricole et apicole », termine le conseil départemental.