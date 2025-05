Quels sont les métiers en tension en Bourgogne-Franche-Comté ?

Le bâtiment concentre un grand nombre de métiers en tension. Cela concerne aussi bien les ouvriers qualifiés comme les maçons ou les peintres et finisseurs, que les ouvriers non qualifiés du gros œuvre et du second œuvre. Les métiers de la métallurgie, de la serrurerie et du montage sont également touchés, de même que les métiers du traitement des déchets et de l’assainissement.