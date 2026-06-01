Montbéliard : l’école Sbarro prépare son déménagement pour l’ex Mattern Lab

L’école de formation Espera Sbarro vit ses dernières journées au sein du lycée Germaine-Tillon. Durant l’été, elle va déménager pour s’installer dans un premier temps dans les locaux de l’ex Mattern Lab, avec pour destination finale, sans doute en 2030, le « bâtiment M » de l’UTBM, à Montbéliard (en face de Numérica). Au Mattern Lab, l’école Sbarro occupera environ la moitié des 2 500 m² disponibles (elle occupe environ 1500 m² actuellement au lycée Germaine-Tillon).

Antony Weck, directeur de l’école Sbarro, espère ainsi gagner en autonomie et en visibilité. En autonomie, parce que les contraintes d’accès liées au fonctionnement et à la sécurité d’un lycée ne facilitent pas l’organisation de visites de clubs automobiles (les demandes sont nombreuses) ou la participation à des salons et expos le week-end. En visibilité, parce qu’un hall d’expo sera aménagé de façon à présenter au public les protos nés dans cette école qui forme des prototypistes (Elle prépare à un diplôme de prototypiste).

« Pouvoir exposer nos voitures sera un vrai plus », s’enthousiasme Antony Wenck. Alors qu’elle est réputée internationalement pour la qualité de sa formation et les compétences de ses diplômés, l’école Sbarro souffre d’un déficit de notoriété localement, parfois même parmi les politiques et les décideurs.