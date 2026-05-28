PUB

Montbéliard : grève et piquet de grève au lycée Germaine-Tillon

Le lycée Germaine-Tillon, à Montbéliard, connait une situation tendue depuis la veille du week-end de la Pentecôte.
Le lycée Germaine-Tillon, à Montbéliard, connait une situation tendue depuis la veille du week-end de la Pentecôte. | © Le Trois – Thibault Quartier

Les élèves du lycée Germaine-Tillon de Montbéliard ont manifesté à deux reprises. Maintenant des enseignants sont en grève et tiennent un piquet depuis ce mercredi 27 mai.

(AFP)

Vendredi 22 et mardi 27 mai, soit la veille et le lendemain du week-end de Pentecôte, des lycéens ont manifesté au lycée Germaine-Tillon de Montbéliard. Selon Nathalie Faivre, secrétaire départementale du syndicat Snes-FSU, c’est la fermeture d’un hall suite à un incident (le jet d’un fumigène, semble-t-il), qui a déclenché la colère des lycées vendredi.

Mais c’est la goutte qui a fait déborder le vase, selon la représentante syndicale. Elle liste des fenêtres qui menacent de tomber, des rats entre les casiers des élèves, une équipe de direction qui ne communiquerait pas assez, ou « qui prend des décisions punitives sans mettre de pédagogie en face ». La fermeture du hall entrerait dans ce dernier registre, après les fermetures (provisoires) du foyer, d’un ascenseur, de toilettes. « Les élèves ont subitement eu l’impression de ne plus être admis nulle part », témoigne-t-elle.
La situation a dégénéré vendredi après-midi et mardi, semble-t-il en grande partie à cause d’adolescents non scolarisés au lycée, selon le procureur et le commissaire de police de Montbéliard.

Selon la représentante syndicale, 95 enseignants n’ont pas assuré leurs cours ce mercredi 27 mai ; environ 45 seraient en grève, le reste se répartit entre des enseignants qui ont fait jouer leur droit de retrait ou des congés de maladie souvent consécutifs au choc des événements de vendredi et mardi. Interrogé sur ces chiffres, le rectorat n’a pas été en mesure de confirmer ou d’infirmer mercredi en fin de journée.

La secrétaire départementale du SNES souhaiterait une rencontre avec la rectrice et s’interroge sur les conditions d’organisation des examens dans ce lycée.

Selon une enseignante, un piquet de grève a été organisé ce mercredi et doit être renouvelé ce jeudi, dès 7 h 30.

Le rectorat espère un apaisement

Le rectorat espère de son côté un retour à la normale rapide. Des représentants de la rectrice se sont rendus sur place et ont rencontré successivement les représentants des lycéens, puis des parents d’élèves et enfin des professeurs. Le rectorat souligne que l’équipe de direction du lycée n’avait pas eu de revendications des lycéens avant la première manifestation, vendredi, et qu’elle en a pris connaissance à l’occasion d’une rencontre avec les représentants des lycéens provoquées par la manifestation. Le rectorat évoque également des problèmes de vétusté, d’organisation, de communication avec la direction, et de décisions prises suite à des problèmes de dégradations au foyer du lycée en en d’autres lieux.

L’inspectrice pédagogique régionale à la vie scolaire a été mandatée pour accompagner la direction afin de construire et mettre en place des mesures « de façon concertée ». Le rectorat se disait donc confiant pour le retour à « un climat apaisé », tout en se disant « vigilant compte-tenu du contexte ».

Nos derniers articles

Un vitrail dans la salle d'audience du palais de justice de Belfort.

Besançon : Frédéric Péchier dépose une deuxième demande de mise en liberté

L’ex anesthésiste condamné en première instance en décembre 2025 avait déposé une demande de mise en liberté, rejetée le 12 mai par la cour d’appel, puis la cour de cassation.
Le tribunal judiciaire de Besançon, dans le Doubs.

Une militante de Némésis jugée pour diffamation contre l’ancienne maire de Besançon

En janvier, des militantes de Némésis s'étaient introduites dans le bâtiment où Mme Vignot présentait ses vœux. Elles avaient déployé une banderole "violeurs étrangers bienvenus". L’une d’elle a comparu ce mercredi.
Les représentants de la CFDT devant la préfecture de Belfort.

Les services santé et services sociaux dénoncent leurs conditions de travail

Manque de valorisation, salaire pas assez haut, mauvaises conditions de travail… Les agents du secteur de la santé sociaux ont manifesté devant la préfecture de Belfort.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

93 Appartements6 Immeubles58 Maisons7 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC