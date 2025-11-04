PUB

Les chiffres du 3e trimestre conforte la trajectoire de Delfingen

Delfingen est spécialisé dans les solutions de protection des câblages. | ©Delfingen

Les chiffres du 3e trimestre enregistrés par Delfingen confirment les choix opérés par l’entreprise. Même si son chiffre d’affaires est en baisse de près de 5 %, l’entreprise vise toujours une marge opérationnelle supérieure à 7 % pour 2025.

Le chiffre d’affaires de Delfingen s’établit à 95,4 millions d’euros au 3e trimestre 2025, en retrait de 4,7 % par rapport à la même période de 2024. L’industriel propose des solutions de protection des câblages électriques pour différents types d’industries (automobile, robotique, mining, agriculture, énergies…).

À taux de change constant, la baisse ne serait que de 1,1 %. Surtout, l’entreprise a arrêté l’activité « tubes pour transferts de fluides » (FTT), qui s’inscrit dans son plan de restructuration Impulse 2026 (lire notre article). Et à périmètre constant, sans cet arrêt, l’activité serait en hausse de 4 %.

Ce choix stratégique correspond à la volonté de la direction d’améliorer sa marge opérationnelle, qui s’obtient en calculant le ration entre le résultat d’exploitation et le chiffre d’affaires, mesurant la part des ventes qui crée de la valeur. Cette donnée illustre la performance de l’entreprise. L’arrêt du contrat FTT vise justement à améliorer la marge opérationnelle, assure Delfingen dans son communiqué. Fin 2024, cette marge était de 1,6 %. Pour fin 2025, l’entreprise vise toujours une marge opérationnelle supérieure à 7 %, une performance qui sera « conjuguée à une hausse de sa génération de trésorerie et à une réduction significative de son levier d’endettement ». 

Performance commerciale de Delfingen

« L’activité a été portée par la croissance toujours soutenue en Asie et le redressement des ventes en Europe », commente Delfingen, qui évoque « une solide performance de l’activité commerciale ».  

Sur les 9 premiers mois de l’exercice, le chiffre d’affaires s’établit à 310,6 M€, en baisse de -4,4%. À taux de change constant, la baisse est de 2,8 %. Et s’il n’y avait pas eu l’arrêt, la progression des ventes serait de 0,6 %. « Delfingen a démontré sa capacité à s’adapter à un environnement volatil, incertain et complexe tout en déroulant avec discipline sa feuille de route Impulse 2026, observe l’entreprise dans sa communication. Cette bonne exécution s’est traduite par de solides performances sur les neuf premiers mois de 2025. » Le plan de restructuration, qui prévoit notamment l’arrêt de cette activité en sous-performance, entraine aussi la suppression de 450 emplois.

Delfingen compte 3 800 collaborateurs et s’appuie sur 40 implantations dans 20 pays, réparties sur 4 continents : Amériques, Europe, Afrique et Asie. À la fin de l’été, elle a renforcé le contrôle de son capital (lire notre article).

