Belfort : « Les départements sont placés dans un étau mortifère »

Pour l’opposition, Bastien Faudot a reconnu « un contexte inédit sous la Ve République » : l’instabilité à l’Assemblée nationale, la dette, l’absence de dynamique économique donc de recettes fiscales. Et de dénoncer « ceux qui ont laissé disparaitre industrie » à l’échelon national, en citant localement en exemple la vente d’une partie d’Alstom à GE. Il a aussi dénoncé une « recentralisation rampante (…) largement marquée par le camps libéral », s’en prenant ainsi à la majorité départementale. Reste que, de façon « trans partisane », il s’est déclaré solidaire de toute action menée par les départements vis-à-vis de l’Etat pour modifier la situation, souhaitant même établir un « rapport de force » entre les départements et l’Etat.

Quant à la politique du Département, Bastien Faudot a proposé de s’attaquer à l’attractivité du département et à sa baisse de démographie, notamment à Belfort, en travaillant sur l’offre de formations supérieures, la construction de logements sociaux, la politique culturelle, en appelant à « inventer ». Concernant la politique sociale, il a appelé à sortir de ce qu’il appelle une « politique de guichet ». Plutôt que de construire de nouveaux bâtiments d’accueil pour l’enfance, il invite à redévelopper une politique de familles accueil qu’il estime plus adaptée pour un coût moitié moins élevé.

Il s’en est pris aussi aux dépenses de communication qui, selon lui, ont « plus que doublé depuis 2015 » : « On peut récupérer au moins 500 000 euros par an, a-t-il affirmé.

Il a aussi souhaité un « suivi plus rigoureux structures satellites », en prenant l’exemple de la MIFE, fermée en septembre : « Vous avez alerté en 2024, alors qu’elle perdait de l’argent depuis neuf ans », a-t-il reproché.

Samia Jaber a quant à elle voulu alerté sur la protection de l’enfance, non pas en adressant des reproches à la majorité départementale, mais en soulignant que « chape de plomb est en train de se lever sur l’aide à enfance et la maltraitance. Elle s’est en revanche étonnée de la lenteur avec laquelle avance le projet de nouvelles archives municipales et départementales. Sur ce point, Florian Bouquet a indiqué que l’architecte a été désigné en octobre. Il a cependant insisté sur la complexité technique du projet et sur ses craintes de voir les aides financières promises à l’origine se réduire peu à peu. Florian Bouquet a ainsi estimé que ce projet ne verrait le jour que lors du prochain mandat.

Pour la communication, il a justifié le budget par la hausse des coûts et des nouvelles technologies, tout en annonçant une baisse du rythme de parution du magazine du département en 2026 (chaque trimestre et non plus tous les deux mois).