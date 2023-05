Belfort : le fonds Maugis aide MS-Innov à industrialiser son cobot Morphose

Le fonds Maugis est chargé de ventiler la pénalité de 50 millions d’euros payées par General Electric pour ne pas avoir créé 1 000 emplois, comme promis, après le rachat de la branche énergie d’Alstom en 2014-2015. Fin 2022, il avait déjà aidé 15 entreprises en attribuant 37 millions d’euros d’aides (lire notre article). Les dossiers sont d’abord étudiés par un comité stratégique, composé notamment de personnalités politiques locales. S’ils sont pré-sélectionnés, les dossiers sont évalués par un comité de gestion, composé d’Ulrike Steinhorst, Martine Viallet et de Monsieur Bernard Streit. Le dispositif est géré par Pristine, société de gestion et fiduciaire, et les dossiers sont évalués par PricewaterhouseCoopers (PwC). « Le Fonds de Revitalisation Industrielle a pour mission d’accompagner des entreprises industrielles et innovantes permettant d’aider des filières industrielles d’avenir à se déployer. Son objectif premier est d’aider des projets permettant la création ou le maintien d’emplois pérennes s’appuyant notamment sur les compétences du bassin de Belfort Montbéliard », rappelle le communiqué de presse.

C’est ce comité de gestion du fonds de revitalisation industrielle, réuni pour la 16e fois le 28 février, qui a confirmé l’aide attribuée à MS-Innov, « afin d’accélérer la phase de commercialisation de son projet Morfose », indique la société Pristine. Les fonds ne sont décaissés que si l’entreprise atteint ses objectifs, notamment en termes d’emploi. Cette aide va permettre « d’accélérer les recrutements », apprécie Julien Morel, à la tête de MS-Innov ; la société a déjà recruté dix personnes depuis un an. MS-Innov est le premier fabricant de robots collaboratifs français, avec une société aux capitaux français.