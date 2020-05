Ronchamp : réouverture des écoles élémentaires le 18 mai

À la suite d’un sondage et après concertation avec l’inspection académique, la mairie de Ronchamp a acté, concernant la réouverture des écoles, les mesures suivantes :

« • Fermer les deux écoles maternelles de la Houillère et du Centre jusqu’à la rentrée de septembre

• Ouvrir les écoles élémentaires du Centre, du Rhien et de Mourière à compter du lundi 18 mai 2020

• Ouvrir la cantine à compter du lundi 18 mai 2020

• Réinstaurer le circuit de transport scolaire initialement présent,

• Garantir l’accueil périscolaire, le matin et le soir, aux heures initialement instaurées. »

« Le personnel spécialisé dédié à l’accompagnement des enfants scolarisés en maternelle (ATSEM) pourra être réaffecté au nettoyage des points contacts tout au long de la journée au sein de nos différentes écoles élémentaires », indique le maire de Ronchamp, Jean-Claude Mille dans sa communication sur les mesures prises. « Il accompagnera également les instituteurs pour veiller au respect des gestes barrières », poursuit-il.