PMA veut préparer la reprise économique

« Dans cette période particulièrement compliquée, il est de notre responsabilité́ de protéger nos populations mais aussi d’être aux côtés de notre tissu économique local, qui est l’une des richesses et l’un des moteurs de notre territoire », indique dans un communiqué de presse, adressé ce mardi soir, Charles Demouge, président de Pays de Montbéliard Agglomération. Il a signifié, ce jour, à Marie-Guite Dufay, présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté qu’il était prêt à mobiliser ses moyens humains et financiers sur ce sujet. L’agglomération et la société d’économie mixte SEM PMIE, « ont décidé́ de reporter et/ou d’étaler la facturation des loyers pour les entreprises locataires de la pépinière d’entreprise de Technoland, du centre de vie et d’affaires et de la Roche à Bart ainsi que pour les locataires de la SEM PMIE qui seraient à l’arrêt », indique le communiqué. « L’agglomération sollicite également son délégataire, Véolia, afin que la société́ étudie avec la plus grande attention l’étalement des factures d’eau et d’assainissement pour les comptes professionnels des entreprises situées sur le territoire de PMA, comme préconiseŕ par le gouvernement », poursuit le document. PMA précise également étudier des pistes fiscales.