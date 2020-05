Montbéliard : 20 000 euros de pré-commandes de la mairie aux commerces

Protéger le tissus commercial est l’un des défis du déconfinement. « Durant le confinement, rappelle la mairie de Montbéliard dans un communiqué, de nombreuses initiatives ont vu le jour. » Elle évoque la création du site Internet J’aide mes commerçants (www. jaidemescommercants.fr), en partenariat avec la Sodecc, un cabinet expert-comptable d’Audincourt. « Le principe est d’apporter de la liquidité aux commerçants participants en permettant à la clientèle de faire des pré-commandes, grâce à un système de bons payables d’avance », détaille la mairie. La Ville de Montbéliard va abonder cette enveloppe financière en versant 20 000 euros, par tranche de 5 000 euros aux commerces montbéliardais. « Aujourd’hui, un nouveau défi collectif se présente à nous, relève Marie-Noëlle Biguinet, maire de Montbéliard. Il s’agit d’aider et d’accompagner tous les acteurs économiques qui ont été fragilisés par huit semaines de confinement. » Les commerces de proximité, ces enseignes et boutiques qui font vivre et battre le cœur de nos cités doivent pouvoir compter sur nous. La Ville de Montbéliard a également décidé de maintenir la gratuité du stationnement jusqu’à fin mai. « Ceci permettra à la clientèle de revenir plus facilement au centre-ville et aux habitants du centre-ville ayant faits le choix du télétravail de rester à la maison sans se soucier du parking pour leur véhicule », remarque la municipalité, qui précise que d’autres actions de soutien aux acteurs économiques sont envisagées. Et madame le maire de remarquer finalement : « Plus que jamais, consommons local ! »