Le port du masque obligatoire dans tout le Grand Besançon

Le préfet du Doubs a décidé l’extension de l’obligation du port du masque à toutes les communes de la communauté urbaine du Grand Besançon à partir du dimanche 7 mars et jusqu’au 31 mars, annonce la préfecture du Doubs dans un communiqué ce samedi 6 mars. Cette décision a été prise par le préfet du Doubs après une réunion en visioconférence le vendredi 5 mars au soir, avec la présidente de Grand Besançon Métropole, Anne Vignot, avec l’ensemble des maires de Grand Besançon Métropole, et suite à l’avis favorable rendu par l’ARS en date du 6 mars.

« Dans un contexte départemental de hausse du taux d’incidence en population générale, qui atteint 212 pour 100 000 sur la semaine du 23 février au 1er mars 2021, le Doubs se démarque par la circulation des variants dits sud-africains et brésiliens, qui représentent 8,4 % des tests positifs contre 4 % au niveau régional », indique ce communiqué. « Les analyses de la situation épidémiologique réalisées par Santé publique France et la cellule départementale d’investigation montrent une diffusion essentiellement cantonnée dans le secteur du Grand Besançon, en particulier dans la zone sud-ouest, précise encore le communiqué. La circulation est associée, dans deux tiers des situations, à des regroupements de cas familiaux ou liés à la fréquentation d’établissements scolaires (une dizaine sont concernés). Au vu de la situation sanitaire précédemment décrite, cette nouvelle extension de périmètre, après celle visant l’ensemble du territoire urbanisé de Besançon, et les communes de Saint-Vit, de Montferrand-le-Château et de Quingey, en vigueur depuis le vendredi 5 mars 0 h, vise à casser les chaînes de contamination avant que ces variants ne gagnent d’autres communes du bassin de vie bisontin. »