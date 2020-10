Le FC Sochaux-Montbéliard reverse 3 300 euros à l’hôpital Nord-Franche-Comté

À l’occasion de la 3e journée de Ligue 2, « le football professionnel français avait salué le personnel soignant mobilisé tout au long de la crise sanitaire », rappelle le FC Sochaux-Montbéliard dans un communiqué de presse. Le club sochalien a porté un « merci » sur sa tunique à l’occasion de son match l’opposant à Toulouse. « Ces tuniques ont été vendues au profit du personnel hospitalier de l’hôpital Nord-Franche-Comté », poursuit le club. Ce don atteint 3 300 euros. Le produit de la vente a été abondé « par les joueurs sochaliens et le club avec une partie des dons des abonnés et partenaires effectués en compensation des cinq matches de la saison 2019/2020 au stade Bonal auxquels ils n’ont pu assister ». Le club s’est engagé à reverser 30 % de la somme issue des dons des abonnés et partenaires effectués en compensation des cinq matchs annulés « à des actions sociales, de solidarité et d’aide au football amateur local ». Le chèque a été remis à la mi-temps du match opposant le FCSM à Chambly, ce samedi, par Samuel Laurent, délégué général du club, à Pascal Mathis, directeur de l’hôpital Nord-Franche-Comté, et au Docteur Anne-Sophie Dupond, présidente de la Commission médicale d’établissement.