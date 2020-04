L’ARS annonce avoir distribué plus de 10 millions de masques.

L’agence régionale de santé confirme « la décrue » de la pandémie dans la région Bourgogne-Franche-Comté. Très lentement. 1 319 personnes sont hospitalisées, 229 personnes sont en réanimation. On déplore dorénavant 705 décès et 1 941 personnes sont rentrées chez elle. L’ARS revient, dans son bulletin quotidien du 21 avril, sur la distribution de masques de protection aux soignants. Plus de 10 millions ont été distribués. Sollicitée sur le nombre dont les soignants avaient besoin, elle n’a pas répondu. 8,8 millions de masques ont été distribués dans deux circuits : un circuit de distribution dit hospitalier, organisé à l’échelle des groupements hospitaliers de territoire (GHT), et qui alimente notamment les établissements de santé et les Ehpad ; un circuit officinal reposant sur la très grande implication des pharmaciens, pour fournir des masques aux professionnels de santé de ville. « L’ARS a reçu par ailleurs 1,3 million de masques, dont la répartition est assurée par ses délégations territoriales, avec l’appui des préfectures de département », poursuit le communiqué.