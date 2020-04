La Ville de Belfort commande 60 000 masques pour les Belfortains

La municipalité de Belfort a passé une commande de 60 000 masques. « Il s’agit de masques en tissu fabriqués par une entreprise belfortaine, lavables à 60 °C et réutilisables. Ce modèle est un masque “barrière” à usage non sanitaire et certifié par la Direction générale de l’armement », indique un communiqué de presse de la Ville. « Le déconfinement est source d’incertitude et les Belfortains ont besoin d’être rassurés, explique Damien Meslot, maire de Belfort. C’est pourquoi, je veux équiper chacun avec un masque en tissu. Pour que la vie puisse recommencer, il faut que tout le monde puisse se sentir protégé́ », annonce Damien Meslot. Qui poursuit : « Je rappelle que le port du masque doit toujours s’accompagner du respect strict des mesures de précaution et des gestes barrières. » Les masques seront distribués gratuitement à la population. Les premiers masques sont attendus au mois de mai. « Les délais de livraison sont importants », reconnaît la mairie.