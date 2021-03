Haute-Saône: l’obligation du port du masque prolongée jusqu’au 30 avril

La préfète de la Haute-Saône vient de reconduire l’obligation de port du masque dans le département jusqu’au 30 avril 2021. « En Haute-Saône, la situation sanitaire est préoccupante avec un retour à la hausse des indicateurs, malgré une précédente diminution qui avait été permise par la mise en œuvre du couvre-feu anticipé », indique un communiqué de presse de la préfecture duffusé ce lundi 1er mars. 180 nouveaux cas pour 100 000 habitants (221 chez les 65 ans et plus) ont été recensés au 27 février. Dans ce contexte, Fabienne Balussou, préfète de la Haute-Saône a décidé, après concertation avec les élus, de prolonger l’obligation de port du masque jusqu’au 30 avril 2021 à 24h00.

Le port du masque est donc obligatoire pour les personnes de 11 ans et plus sur la voie publique, ainsi que dans les marchés, sur l’ensemble du territoire du département.

L’obligation du port du masque ne s’applique pas aux personnes en situation de handicap munies d’un certificat médical justifiant de leur situation, ainsi qu’aux personnes pratiquant une activité physique et sportive (sous réserve de la détention d’un masque qui devra être porté dès la fin ou l’interruption de cette activité).

La consommation d’alcool sur la voie publique demeure également interdite.

Le non-respect de ces obligations est puni de l’amende prévue pour les contraventions de 4e classe, soit 135 € et, en cas de récidive dans les 15 jours, d’une amende prévue pour les contraventions de 5e classe, soit 1 500 €, ou en cas de violation à plus de trois reprises dans un délai de 30 jours, de six mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende ainsi que de la peine complémentaire de travail d’intérêt général.